Грудень, 19 в 14:06

Росію потрібно позбавити ядерної зброї, оскільки країна-агресор є небезпечною для світу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю виданню Українська правда.

– Наголошу, що РФ має бути позбавлена ядерної зброї. Ми ж не даємо людям із хворою психікою, наприклад, гострі предмети або сірники. Таких людей ізолюють від суспільства. РФ через ядерну зброю треба ізолювати від цивілізованого суспільства. Вони дуже небезпечні і довели, що хворі, – наголосив він.

За словами Данілова, якщо спочатку Україна вимагала від РФ залишити українські території, то тепер також ідеться про виплату репарацій та низку інших питань. Лише після виконання цих вимог Київ може розглянути варіант переговорів.

Зараз дивляться

– Зараз вони мають зробити повністю всі сатисфакції, контрибуції, всі репарації і так далі. Після того ми можемо з ними про щось говорити на майбутнє, – заявив секретар РНБО.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін повідомив, що РФ може розглянути включення до своєї військової доктрини можливості превентивного першого ядерного удару.

За даними Пентагону, Росія займається розширенням та модернізацією свого ядерного потенціалу.

Як відомо, українська формула миру, яку представив президент Володимир Зеленський, містить 10 кроків, серед яких – радіаційна та ядерна безпека.