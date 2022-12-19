Угрозы от РФ и Китая могут привести к буму производства оружия в США — NYT

Декабрь, 19 в 6:46

Из-за постоянного роста угрозы со стороны РФ и Китая может произойти потенциальный бум для производителей оружия.

Об этом говорится в материале The New York Times.

— Перспектива роста военных угроз, как со стороны Китая, так и со стороны России, стимулирует двухпартийную поддержку увеличения расходов Пентагона, создавая еще один потенциальный бум для производителей оружия, который, вероятно, выйдет за пределы войны в Украине, — говорится в материале.

На следующей неделе американский конгресс должен утвердить национальный военный бюджет на текущий финансовый год. Ожидается, что он составит 58 миллиардов долларов.

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В Центре стратегических и бюджетных оценок заявили, что в случае утверждения на этом уровне, бюджет Пентагона будет расти ежегодно на 4,3% в течение 2 лет. В частности, с учетом инфляции.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что война РФ против Украины показала недостатки национальной военно-промышленной базы, которые необходимо устранить. После этого США смогут поддерживать Украину и справиться с непредсказуемыми обстоятельствами.

В издании подчеркнули, что сочетание войны в Украине и понимание начала новой эры конфронтации побуждает США обеспечить реагирование военно-промышленной базы на всплески спроса. Иногда этот вопрос становится безотлагательным, ведь США и союзники по НАТО стремятся поставлять вооружение в Украину и в то же время не сокращать свои запасы до тревожного уровня.