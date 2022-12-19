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Факты / Происшествия

Украинские воины сбивают вражеские дроны: Ким о взрывах в Николаевской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Украинские воины сбивают вражеские дроны: Ким о взрывах в Николаевской области
Фото: Минобороны

В Николаевской области прогремели мощные взрывы. Предварительно, украинские воины сбивают ударные дроны-камикадзе врага.

Обновлено 19 декабря в 00:30. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что произошел сбой в сигнале воздушной тревоги, уже даже есть сбития вражеских беспилотников.

– Я не знаю, почему нет тревоги. Воздушная тревога! Есть даже сбития, — отмечает Ким.

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Обновлено 18 декабря в 23:19. В Николаевской области работают системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, в регион направляются ударные дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

— У нас мопеды, надеюсь не долетят, — сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что мопедами в Украине шутливо называют ударные дроны-камикадзе Shahed-136, поскольку звуки от этих безпилотников напоминают звук работы мопеда.

– Николаевщина. Отработка ПВО, — сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

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