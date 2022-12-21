Декабрь, 21 в 18:41

В среду, 21 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в отпуск во время военного положения.

Об этом сообщается в карточке законодательного акта №8081, опубликованного на сайте ВР.

Согласно документу, в особый период во время действия военного положения военнослужащие могут получать часть ежегодного основного отпуска.

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Кроме того, возможен отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Каждый из указанных отпусков будет предоставляться продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно (не более 2 суток в один конец).

Часть ежегодного отпуска смогут предоставлять единовременно в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования. Парламент принял его 1 декабря.