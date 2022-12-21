Грудень, 21 в 18:41

У середу, 21 грудня, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається можливість відправки військовослужбовців у відпустку під час воєнного стану.

Про це повідомляється в картці законодавчого акту №8081, опублікованого на сайті ВР.

Згідно документу, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть отримувати частину щорічної основної відпустки.

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Крім того, можлива відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Кожну із зазначених відпусток надаватимуть тривалістю не більше ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад (не більше 2 діб в один кінець).

Частину щорічної відпустки зможуть надавати одноразово упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування. Парламент ухвалив його 1 грудня.