Декабрь, 22 в 18:22

Из Соединенных Штатов украинский президент везет на Юг Украины и Донбасс “решения, которых наши Силы обороны ждали”.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 22 декабря.

Он заявил, что сегодня имеет к украинцам “очень короткое обращение и в необычных условиях”.

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— Возвращаемся из Вашингтона — едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим патриоты в Украине и в Соединенных Штатах, мы одинаково имеем в виду защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности — о них чуть позже, — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за помощь, его международное лидерство и за настрой на победу. Он отдельно поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов.

— Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на Юг решения, которых наши Силы обороны ждали, — сказал он.

Украинский лидер рассказал, что по дороге домой встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

— Поблагодарил его, всех поляков, город — нашего спасителя — Жешув за все, что они делают для Украины и нашей общественной защиты, защиты Европы. Сегодня в особом формате, один на один обсудили с Анджеем наше взаимодействие. Я рассказал ему об услышанном в Соединенных Штатах, о нашем стратегическом видении на следующий год… Готовимся, укрепляем наши общие силы, — сказал президент.

Отдельно Владимир Зеленский отметил профессиональный праздник энергетиков.

— Праздник людей, которые дают нам нормальность, современность и именно тот уровень благосостояния, который государство-террорист хочет уничтожить. Сегодня День работников и работниц энергетики. Я поздравляю всех вас, защитники, защитницы украинского света, и благодарю вас за вашу работу, — сказал он.

Президент подчеркнул, что на помощь украинским энергетикам также везет новые договоренности.