Украина входит в зиму в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Почти каждый день Россия наносит удары по энергетическим объектам в разных областях, что создает дополнительные риски накануне отопительного сезона. Ситуацию осложняет и давление на Украину со стороны президента США Дональда Трампа.

Когда могут состояться новые переговоры Украины и России, есть ли предпосылки для перемирия и на что стоит рассчитывать Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда могут состояться новые переговоры Украины и России

Украина, США и Россия могут вернуться к трехстороннему формату переговоров уже в ноябре 2026 года. Предварительно встречу планируют на вторую декаду месяца, однако окончательные даты еще не согласованы.

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Среди тем, которые могут затронуть стороны, — гарантии безопасности для Украины и возможные условия завершения войны.

Но согласие Москвы на переговоры не говорит о готовности прекратить боевые действия. Политологи Игорь Рейтерович и Владимир Фесенко в комментариях для Фактов ICTV рассказали, что дипломатическая активность связана с политическими интересами США и тактикой Кремля.

Поэтому перспективы мирных переговоров Украины и России будут зависеть от конкретных предложений сторон и их готовности искать общие решения.

Поводом для разговоров о возобновлении трехстороннего формата стали дипломатические контакты 20–21 октября. Сначала президент Украины Владимир Зеленский провел встречи в Осло с представителями Норвегии, Финляндии и США.

На следующий день специальный представитель президента США Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным.

После встречи Уиткоффа с Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков заявил о возможности возобновления переговоров с участием Украины, США и России.

Предварительно их планируют провести в первой половине ноября. Владимир Зеленский подтвердил, что российская сторона поддерживает встречу на уровне переговорных команд.

Однако конкретная дата еще не определена. Также пока нет полной информации о повестке дня и предложениях, которые стороны готовы обсуждать.

Почему переговоры могут состояться именно в ноябре

Политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович считает, что согласие на возможную трехстороннюю встречу свидетельствует об активизации дипломатического процесса. Но он призывает не делать преждевременных выводов о его результатах.

По мнению эксперта, на сроки переговоров может повлиять внутриполитическая ситуация в США. Промежуточные выборы в Конгресс запланированы на 3 ноября, а Дональд Трамп заинтересован показать результаты своих усилий по урегулированию международных конфликтов.

— В целом довольно осторожно можно говорить, что произошла определенная активизация дипломатического процесса. А к чему эта активизация приведет, посмотрим, — отметил Рейтерович.

Он допускает, что Москва также может учитывать американский политический календарь. Для Кремля участие в переговорах дает возможность продемонстрировать готовность к диалогу, не принимая на себя обязательств по немедленному прекращению войны.

Могут ли мирные переговоры Украины и России привести к миру

Политолог Владимир Фесенко предлагает оценивать заявления Кремля о готовности к трехсторонней встрече с учетом интересов Путина в отношениях с США. По его мнению, российский президент пытается договариваться прежде всего с Дональдом Трампом, а не демонстрирует готовность к компромиссу с Украиной.

— Как дизельное соглашение, так и согласие на эти переговоры в трехстороннем формате — это подарок Трампу. Чтобы Трамп мог сказать: “Я урегулирую еще одну войну, Путин готов договариваться, и все это благодаря мне”. Вот в чем смысл, — объяснил Фесенко.

Эксперт пока не видит прямых предпосылок для договоренностей о прекращении боевых действий. Он также допускает, что первые встречи могут носить преимущественно технический характер и касаться будущей системы безопасности, а не конкретных шагов для немедленного прекращения огня.

— Для Путина и Кремля эти переговоры — элемент тактической игры с Трампом, но не с Украиной, — подчеркнул политолог.

По его оценке, дипломатические контакты могут продолжаться параллельно с боевыми действиями, в том числе с российскими воздушными атаками. Поэтому сам факт встречи не стоит воспринимать как подтверждение того, что мир близок.

Какие вопросы будут обсуждать на переговорах

Одной из ключевых тем, вероятно, станет система гарантий безопасности для Украины. Во время встреч в Осло обсуждали механизмы, подобные предусмотренным пятой статьей НАТО. Однако конкретное содержание возможных гарантий пока не обнародовано.

Игорь Рейтерович отмечает, что оценить реалистичность таких договоренностей можно будет только после появления конкретных документов или предложений. Важно понимать не только то, какие гарантии предлагают Украине, но и на какие условия готова согласиться Россия.

Москва категорически выступает против вступления Украины в НАТО. Поэтому принципиальное значение будет иметь то, предусматривают ли возможные договоренности надежную защиту Украины без отказа от ее ключевых интересов.

Владимир Фесенко также обращает внимание на неопределенность относительно содержания гарантий безопасности. По его словам, украинская сторона может не раскрывать детали, чтобы избежать внешнего влияния на переговорный процесс.

Отдельным сложным вопросом остаются оккупированные территории. Фесенко считает, что позиции Украины и России по территориям, которые Москва объявила аннексированными, принципиально различаются.

— Например, по вопросу статуса аннексированных территорий договориться с Россией просто невозможно. Это тупик. Здесь нет и не будет никакого компромисса. Интересы Украины и России прямо противоположны, — заявил политолог.

В то же время эксперт подчеркивает, что Украина не должна отказываться от участия в мирных переговорах, поскольку это может ослабить ее позиции. По его мнению, даже в сложных обстоятельствах стоит использовать возможности для поиска договоренностей.

Возможно ли перемирие между Украиной и Россией

Еще одна тема, которую обсуждали во время встреч в Осло, — взаимное прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить такие атаки, если Россия также остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Игорь Рейтерович считает, что перспективы перемирия зависят прежде всего от позиции Москвы. При этом украинские удары по российской нефтяной отрасли он рассматривает как один из рычагов воздействия на Кремль.

По мнению политолога, Россия не демонстрирует достаточной готовности к энергетическому перемирию накануне отопительного сезона. Поэтому договоренность о взаимном прекращении атак пока остается лишь возможным сценарием.

Рейтерович также скептически оценивает значение поставок российского дизельного топлива в США. Он считает, что такие объемы не оказывают существенного влияния на американский рынок, а само соглашение скорее является политическим жестом.

Владимир Фесенко, со своей стороны, допускает, что США могут давить на Украину, добиваясь прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время возобновление переговорного процесса, по его мнению, может дать Киеву возможность уменьшить это давление.

Когда могут начаться реальные переговоры о завершении войны

Предварительная договоренность о трехсторонней встрече в ноябре свидетельствует об активизации дипломатических контактов, но не гарантирует конкретных результатов.

На данном этапе неизвестно, готовы ли стороны согласовывать условия прекращения боевых действий или сосредоточатся на вопросах безопасности и политических позициях после завершения войны.

Владимир Фесенко считает, что полноценные переговоры о конкретных договоренностях могут начаться не раньше следующего года. До этого времени, по его мнению, Украине стоит сосредоточиться на поиске возможностей для прекращения огня, в том числе на отдельных участках фронта.

Таким образом, новые переговоры Украины и России могут возобновиться уже в ноябре 2026 года, но говорить о скором завершении войны пока преждевременно.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от содержания предложений по гарантиям безопасности, позиции Кремля и готовности сторон перейти от дипломатических заявлений к конкретным договоренностям.

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