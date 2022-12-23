Грудень, 23 в 19:30

Посол України в Туреччині Василь Бондар розповів, що звільнені з російського полону командири з Азовсталі перебувають на турецькій території в комфортних умовах – родини можуть приїхати до них на Новий рік.

Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.

Посол додав, що українські захисники забезпечені ліками, їжею, а також спортивними тренажерами. В цілому, за його оцінкою, їхній стан покращився.

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– Що, звичайно, обмежено – це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом. Це насамперед пов’язано з питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення. І друге – це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення, – пояснив дипломат.

Він підкреслив, що має надію, що буде час, щоб захисники змогли показати, як вони змінились з моменту звільнення з полону.

Нагадаємо, у вересні Україна провела найбільший обмін полоненими з РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Серед 215 звільнених з російського полону людей 188 – захисники Азовсталі та Маріуполя. Ця цифра включає в себе командирів з Азовсталі.

Пізніше стало відомо, що у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана перебувають командир Азова Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер Азова Олег Хоменко і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Фото: полк Азов