Декабрь, 24 в 6:44

Москва создает условия для возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их мнению, это может быть российской информационной операцией или может отражать фактические намерения президента России Владимира Путина.

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Имеющиеся в настоящее время данные двойственны: есть свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси, что может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. Но при этом нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси.

Но аналитики ISW считают, что возобновление крупномасштабного российского вторжения из Беларуси этой зимой маловероятно, но к этой возможности следует относиться серьезно.

При этом пророссийские блогеры муссируют тему возможного наступления в зимне-весенний период. Так российский террорист Игорь Гиркин разбил возможное наступление на два направления действий: Россия может вторгнуться из Беларуси, чтобы захватить территорию, или, в качестве альтернативы, может провести диверсионную операцию, чтобы отвлечь украинские силы из других частей фронта.

Российский боевик Гиркин ранее утверждал, что армия РФ не способна эффективно провести наступательную операцию по захвату территории, но диверсионная операция имела бы военный смысл.

Некоторые российские блогеры размышляют о вероятности новой российской атаки на север Украины как минимум с октября 2022 года. Но при этом считают, что объединенные силы в Беларуси слишком малочисленны, чтобы атаковать Киев.

Фото: ГУР МО