Грудень, 24 в 6:44

Москва створює умови для відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На їхню думку, це може бути російською інформаційною операцією або відображати фактичні наміри президента Росії Володимира Путіна.

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Наявні нині дані подвійні: є свідчення нарощування російської присутності у Білорусі, що може свідчити про підготовку нового наступу. Але при цьому немає свідчень, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

Але аналітики ISW вважають, що поновлення великомасштабного російського вторгнення з Білорусі цієї зими малоймовірне, але до цієї можливості слід ставитися серйозно.

При цьому проросійські блогери мусують тему можливого настання у зимово-весняний період. Так російський терорист Ігор Гіркін розбив можливий наступ на два напрямки дій: Росія може вдертися з Білорусі, щоб захопити територію, або, як альтернатива, може провести диверсійну операцію, щоб відвернути українські сили з інших частин фронту.

Російський бойовик Гіркін раніше стверджував, що армія РФ не здатна ефективно провести наступальну операцію із захоплення території, але диверсійна операція мала б військовий сенс.

Деякі російські блогери розмірковують про можливість нової російської атаки на північ України як мінімум з жовтня 2022 року. Але при цьому вважають, що об’єднані сили в Білорусі надто нечисленні, щоби атакувати Київ.

Фото: ГУР МО