Один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. погиб в боях под Бахмутом

Декабрь, 25 в 0:06

Геймдизайнер и киберспортсмен Владимир Fresh Ежов, являвшийся одним из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.:Чистое небо, погиб в боях под Бахмутом.

Об этом сообщили родной брат Владимира Ежова Вячеслав и военный эксперт Игаль Левин.

Так, Ежов сообщил, что его брат погиб 22 декабря, у него осталось двое детей.

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– Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат, – написал Вячеслав Ежов на своей странице в Facebook.

В то же время Telegram-канал Аномальное Убежище сообщил, что Ежов работал над созданием игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо, являющееся приквелом к первой игре серии.

Он ушел из GSC Game World, разрабатывавшей S.T.A.L.K.E.R, в 2007 году.

Из облика Ежова изображен один из персонажей игры – Локи из группировки Воля.

Как сообщает агентство GAMEINSIDE, Ежов присоединился к ВСУ после 24 февраля.

Отмечают, что он был одним из лучших старкрафтеров Киева и в целом Украины времен зарождения киберспорта.

Фото: Игаль Левин