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Факти / Україна

Один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. загинув у боях під Бахмутом

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. загинув у боях під Бахмутом

Геймдизайнер та кіберспортсмен Володимир Fresh Єжов, який був одним із розробників гри S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо, загинув у боях під Бахмутом. 

Про це розповіли рідний брат Володимира Єжова В’ячеслав та військовий експерт Ігаль Левін.

Так, Єжов повідомив, що його брат загинув 22 грудня, у нього залишилось двоє дітей.

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– Він говорив що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей. Сподіваюсь ти потрапив у кращий світ, брате, – написав В’ячеслав Єжов на своїй сторінці у Facebook.

У той же час Telegram-канал Аномальний Притулок повідомив, що Єжов працював над створенням гри S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо, яка є  приквелом до першої гри серії. 

Він пішов з GSC Game World, що розробляла S.T.A.L.K.E.R, у 2007 році. 

З зовнішності Єжова змальований один з персонажів гри – Локі з угруповання Воля.

Як повідомляє агентство GAMEINSIDE, Єжов приєднався до ЗСУ після 24 лютого. 

Зазначають, що він був одним з найкращих старкрафтерів Києва та загалом України часів зародження кіберспорту.

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Фото: Ігаль Левін 

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