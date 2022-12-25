Подоляк – Путину: Россия хочет не переговоров, а избежать ответственности

Декабрь, 25 в 15:52

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам по его войне против Украины “со всеми участвующими в конфликте сторонами”.

Так, он посоветовал субъекту Путину “вернуться к реальности” и напомнил, что Россия единолично напала на Украину и убивает граждан, поэтому никаких других стран, мотивов или геополитики здесь нет.

– Россия не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности. Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу, – подчеркнул советник.

Напомним, Путин дал интервью российским пропагандистам, в котором обвинил Киев и его западных союзников, что они отказывают России в проведении переговоров.

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– Мы готовы вести переговоры со всеми участвующими по принимаемым решениям, но это зависит от них – не мы отказываемся от переговоров, а они, – сказал российский диктатор.

Он добавил, что, по его мнению, Россия “действует в правильном направлении в Украине”, и аргументировал это тем, что “Запад во главе с США пытается расколоть Россию”.

– Мы отстаиваем наши национальные интересы, интересы наших граждан, нашего народа. И у нас нет другого выхода, как защитить наших граждан, – сказал глава Кремля.

Кроме того, российский диктатор обвинил Запад в том, что Россия напала на Украину в 2014 году, оккупировав Крымский полуостров и развязав войну на Донбассе. По его мнению, это как-то связано со свержением украинскими гражданами пророссийского президента Виктора Януковича – якобы бегство Януковича из-за протестов на Майдане как-то оправдывает российскую агрессию, ведь это “происки Запада”.

– Принципиальной здесь является политика наших геополитических оппонентов, которая направлена на разрыв России, России исторической, – сказал Владимир Путин.

Напомним, украинские власти неоднократно отмечали, что заявления Кремля о якобы готовности и открытости к переговорам являются хитростью для того, чтобы выиграть время после серии поражений и отступлений России на поле боя.

США тоже сомневаются в мотивах Путина. Спикер Белого дома Джон Кирби ранее сказал, что Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов вести переговоры по прекращению войны.

– Скорее наоборот – все, что Путин делает на земле и в воздухе, свидетельствует о человеке, который хочет и дальше продолжать насилие над украинским народом, – подчеркнул Кирби.

Такого же мнения придерживаются в Европе – хотя президент Франции Эмануэль Макрон, любящий звонить Владимиру Путину, наоборот советует пойти на мирные переговоры с Кремлем.