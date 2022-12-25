Подоляк – Путіну: Росія хоче не переговорів, а уникнення відповідальності
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів щодо його війни проти України “з усіма сторонами, які беруть участь у конфлікті”.
Так, він порадив суб’єкту Путіну “повернутися до реальності” і нагадав, що Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян, тож жодних інших країн, мотивів чи геополітики тут немає.
– Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу, – підкреслив радник.
Нагадаємо, Путін дав інтерв’ю російським пропагандистам, у якому звинуватив Київ та його західних союзників у тому, що вони відмовляють Росії у проведенні переговорів.
– Ми готові вести переговори з усіма залученими щодо прийнятних рішень, але це залежить від них – не ми відмовляємося від переговорів, а вони, – сказав російський диктатор.
Він додав, що на його думку Росія “діє в правильному напрямку в Україні” і аргументував це тим, що “Захід на чолі зі США намагається розколоти Росію”.
– Ми відстоюємо наші національні інтереси, інтереси наших громадян, нашого народу. І у нас немає іншого виходу, як захистити наших громадян, – сказав голова Кремля.
Крім того російський диктатор звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну у 2014 році, окупувавши Кримський півостров та розв’язавши війну на Донбасі. На його думку, це якось пов’язано з поваленням українськими громадянами проросійського президента Віктора Януковича – нібито, втеча Януковича через протести на Майдані якось виправдовує російську агресію, адже це “підступи заходу”.
– Принциповою тут є політика наших геополітичних опонентів, яка спрямована на розрив Росії, Росії історичної, – сказав Володимир Путін.
Нагадаємо, українська влада неодноразово наголошувала, що заяви Кремля про нібито готовність та відкритість до переговорів є хитрістю для того, щоб виграти час після серії поразок і відступів Росії на полі бою.
США теж сумніваються у мотивах Путіна. Речник Білого Дому Джон Кірбі раніше сказав, що Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий вести переговори задля припинення війни.
– Швидше навпаки – усе, що Путін робить на землі та в повітрі, свідчить про людину, яка хоче й надалі продовжувати насильство над українським народом, – підкреслив Кірбі.
Такої ж думки дотримуються у Європі – хоча президент Франції Емануель Макрон, який любить дзвонити Володимиру Путіну, навпаки радить піти на мирні переговори з Кремлем.