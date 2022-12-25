Подоляк – Путіну: Росія хоче не переговорів, а уникнення відповідальності

Грудень, 25 в 15:52

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів щодо його війни проти України “з усіма сторонами, які беруть участь у конфлікті”.

Так, він порадив суб’єкту Путіну “повернутися до реальності” і нагадав, що Росія одноосібно напала на Україну та вбиває громадян, тож жодних інших країн, мотивів чи геополітики тут немає.

– Росія не хоче переговорів, а намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому рухаємося до трибуналу, – підкреслив радник.

Нагадаємо, Путін дав інтерв’ю російським пропагандистам, у якому звинуватив Київ та його західних союзників у тому, що вони відмовляють Росії у проведенні переговорів.

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– Ми готові вести переговори з усіма залученими щодо прийнятних рішень, але це залежить від них – не ми відмовляємося від переговорів, а вони, – сказав російський диктатор.

Він додав, що на його думку Росія “діє в правильному напрямку в Україні” і аргументував це тим, що “Захід на чолі зі США намагається розколоти Росію”.

– Ми відстоюємо наші національні інтереси, інтереси наших громадян, нашого народу. І у нас немає іншого виходу, як захистити наших громадян, – сказав голова Кремля.

Крім того російський диктатор звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну у 2014 році, окупувавши Кримський півостров та розв’язавши війну на Донбасі. На його думку, це якось пов’язано з поваленням українськими громадянами проросійського президента Віктора Януковича – нібито, втеча Януковича через протести на Майдані якось виправдовує російську агресію, адже це “підступи заходу”.

– Принциповою тут є політика наших геополітичних опонентів, яка спрямована на розрив Росії, Росії історичної, – сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, українська влада неодноразово наголошувала, що заяви Кремля про нібито готовність та відкритість до переговорів є хитрістю для того, щоб виграти час після серії поразок і відступів Росії на полі бою.

США теж сумніваються у мотивах Путіна. Речник Білого Дому Джон Кірбі раніше сказав, що Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий вести переговори задля припинення війни.

– Швидше навпаки – усе, що Путін робить на землі та в повітрі, свідчить про людину, яка хоче й надалі продовжувати насильство над українським народом, – підкреслив Кірбі.

Такої ж думки дотримуються у Європі – хоча президент Франції Емануель Макрон, який любить дзвонити Володимиру Путіну, навпаки радить піти на мирні переговори з Кремлем.