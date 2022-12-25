Украинский энергосектор получит от международных партнеров $1,5 миллиарда – Шмигаль

Декабрь, 25 в 18:47

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получит около 1,5 миллиарда долларов помощи для энергетической сферы от международных партнеров.

Об этом Шмигаль написал у себя в Facebook.

– Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием, – говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что государство выделит 150 млн грн малым и средним предпринимателям на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения.

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Кроме того, на прошлой неделе правительство выделило 400 млн грн для бизнеса в рамках программы єРобота.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Швеция, Германия и Финляндия предоставит Украине 36,4 млн евро на реализацию энергоэффективных проектов.