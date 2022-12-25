Украинский энергосектор получит от международных партнеров $1,5 миллиарда – Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получит около 1,5 миллиарда долларов помощи для энергетической сферы от международных партнеров.
Об этом Шмигаль написал у себя в Facebook.
– Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием, – говорится в сообщении.
Премьер напомнил, что государство выделит 150 млн грн малым и средним предпринимателям на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения.
Кроме того, на прошлой неделе правительство выделило 400 млн грн для бизнеса в рамках программы єРобота.
Ранее сообщалось, что Норвегия, Швеция, Германия и Финляндия предоставит Украине 36,4 млн евро на реализацию энергоэффективных проектов.