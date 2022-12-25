Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Украинский энергосектор получит от международных партнеров $1,5 миллиарда – Шмигаль

Анастасия Гевко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина получит около 1,5 миллиарда долларов помощи для энергетической сферы от международных партнеров.

Об этом Шмигаль написал у себя в Facebook.

– Помощь энергосектору от партнеров набирает обороты. Есть заявленная поддержка на почти 1,5 млрд долларов. Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонтов поврежденной инфраструктуры. Уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием, – говорится в сообщении.

Премьер напомнил, что государство выделит 150 млн грн малым и средним предпринимателям на инвестиционные проекты в сфере энергосбережения и энергообеспечения.

Сейчас смотрят

Кроме того, на прошлой неделе правительство выделило 400 млн грн для бизнеса в рамках программы єРобота.

Ранее сообщалось, что Норвегия, Швеция, Германия и Финляндия предоставит Украине 36,4 млн евро на реализацию энергоэффективных проектов.

Читайте
Не можем повышать тарифы: Шмыгаль объяснил, почему Украина пока не импортирует электричество из ЕС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка