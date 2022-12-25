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Факти / Світ

Український енергосектор отримає від міжнародних партнерів $1,5 мільярда – Шмигаль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає майже 1,5 мільярда доларів допомоги для енергетичної сфери від міжнародних партнерів.

Про це Шмигаль написав у себе в Facebook.

– Допомога енергосектору від партнерів набирає обертів. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 млрд доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше як 200 вантажів із енергетичним обладнанням, – сказано в повідомленні.

Прем’єр нагадав, що держава виділить 150 млн грн малим і середнім підприємцям на інвестиційні проєкти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. 

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Крім того, минулого тижня уряд виділив 400 млн грн для бізнесу у межах програми єРобота.

Раніше повідомлялось, що Норвегія, Швеція, Німеччина та Фінляндія нададуть Україні 36,4 млн євро на реалізацію енергоефективних проєктів.

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