Декабрь, 27 в 12:28

В оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из восьми человек, среди них четверо детей.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным так называемого МВД оккупантов, семью убили 26 декабря. Самому младшему из убитых – один год. Также погибли дети семи и девяти лет.

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Позже оккупационные власти заявили о задержании троих подозреваемых. Отмечено, что все они имеют судимости, и “признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества”.

В то же время, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что россияне не говорят много деталей.

– Во-первых, убийство носило откровенно националистический характер. Убитая семья – ромской национальности. Во-вторых, все убитые имеют пулевые ранения в голову с близкой дистанции, — сообщает Андрущенко.

Он отметил, что сами макеевцы сообщали, что преступление совершили военные. Он также предположил, что к жестокому убийству причастны вагнеровцы.

– Однако, уже по богатому опыту Мариуполя в оккупации, россияне как всегда покрывают преступления россиян, – добавляет он.

Советник мэра Мариуполя считает, что такие преступления могут быть и в дальнейшем, поскольку Россия набрала на фронт “нелюдей и преступников, неонацистов и другой человеческий хлам”.

Источник: Петр Андрущенко