Грудень, 27 в 12:28

В окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім’ю з восьми осіб, серед них – четверо дітей.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За даними так званого МВС окупантів, сім’ю вбили 26 грудня. Наймолодшому з убитих – один рік. Також загинули діти семи і дев’яти років.

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Згодом окупаційна влада заявила про затримання трьох підозрюваних. Зазначено, що всі вони мають судимості, і “зізналися, що скоїли злочин із корисливих мотивів, з метою викрадення автомобіля і цінного майна”.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що росіяни не кажуть багато деталей.

– По-перше, вбивство мало відверто націоналістичний характер. Вбита родина – ромської національності. По-друге, всі вбиті мають пульові поранення в голову з близької дистанції, – повідомляє Андрущенко.

Він зазначив, що самі макіївці повідомляли, що злочин скоїли військові. Він також припустив, що до жорстокого вбивства причетні вагнерівці.

– Однак, вже за багатим досвідом Маріуполя в окупації, росіяни як завжди покривають злочин росіян, – додає він.

Радник мера Маріуполя вважає, що такі злочини можуть бути і надалі, оскільки Росія набрала на фронт “нелюдів і злочинців, неонацистів та інший людський мотлох”.

Джерело: Петро Андрущенко