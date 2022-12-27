В голову з близької відстані. У Макіївці розстріляли сім’ю з восьми людей, наймолодшому був рік
В окупованій Макіївці Донецької області розстріляли сім’ю з восьми осіб, серед них – четверо дітей.
Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За даними так званого МВС окупантів, сім’ю вбили 26 грудня. Наймолодшому з убитих – один рік. Також загинули діти семи і дев’яти років.
Згодом окупаційна влада заявила про затримання трьох підозрюваних. Зазначено, що всі вони мають судимості, і “зізналися, що скоїли злочин із корисливих мотивів, з метою викрадення автомобіля і цінного майна”.
Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що росіяни не кажуть багато деталей.
– По-перше, вбивство мало відверто націоналістичний характер. Вбита родина – ромської національності. По-друге, всі вбиті мають пульові поранення в голову з близької дистанції, – повідомляє Андрущенко.
Він зазначив, що самі макіївці повідомляли, що злочин скоїли військові. Він також припустив, що до жорстокого вбивства причетні вагнерівці.
– Однак, вже за багатим досвідом Маріуполя в окупації, росіяни як завжди покривають злочин росіян, – додає він.
Радник мера Маріуполя вважає, що такі злочини можуть бути і надалі, оскільки Росія набрала на фронт “нелюдів і злочинців, неонацистів та інший людський мотлох”.
Джерело: Петро Андрущенко