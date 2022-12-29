54% украинцев выступают за полный запрет УПЦ МП – опрос

Декабрь, 29 в 15:25

Большинство украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП, об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

– 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине. Еще 24% выступают за более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора, — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют результаты опросов, только 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а надо расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.

За проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ МП выступает большинство населения всех регионов Украины.

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Отмечено, что среди русскоязычных украинцев поддержка проактивной позиции власти по отношению к УПЦ МП хоть и несколько ниже, но также существенная – 68%.

Исследование длилось с 4 по 27 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки было опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года.

Еще 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №5309, обязывающий УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России.

В апреле 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования по иску УПЦ МП.

Впоследствии КСУ по представлению 49 народных депутатов согласился рассмотреть законность переименования УПЦ МП и 27 декабря 2022 признал нормы закона О свободе совести и религиозных организациях конституционными.

В то же время в УПЦ МП считают, что нет каких-либо законных оснований для изменения названия религиозных организаций с указанием принадлежности к России.