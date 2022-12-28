В УПЦ МП вважають, що не повинні змінювати назву після рішення КСУ

Грудень, 28 в 11:06

В УПЦ МП вважають, що немає будь-яких законних підстав для зміни назви релігійних організацій із вказівкою про приналежність до Росії.

Так рішення Конституційного Суду України від 27 грудня розтлумачив очільник юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов.

На його переконання, КСУ своїм рішенням не зобов’язав Українську православну церкву змінити свою назву, а лише визнав конституційними зміни до статті 12 закону Про свободу совісті та релігійні організації, згідно з якими релігійні організації, які мають центри управління в РФ, повинні це вказати в своїй назві.

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Олександр Бахов наполягає на тому, що “в самому законі відсутня будь-яка згадка про Українську православну церкву”.

– Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства. Її засновником є Собор УПЦ. Її релігійний центр, як і всі органи управління, перебуває в Києві, – зазначає очільник юридичного відділу УПЦ.

Олександр Бахов переконаний, що всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні.

– Таким чином, попри рішення Конституційного Суду, на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви, – вважає юрист.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ще 20 грудня 2018 року проголосувала за законопроєкт №5309, що зобов’язав УПЦ МП вказувати у назві свою приналежність до Російської православної церкви.

У квітні 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування за позовом УПЦ МП.

Згодом КСУ за поданням 49 народних депутатів погодився розглянути законність перейменування УПЦ МП та 27 грудня 2022 року визнав норми закону Про свободу совісті та релігійні організації конституційними.

Джерело: Юридичний відділ УПЦ