Декабрь, 29 в 12:12

В ходе очередной массированной ракетной атаки РФ в четверг, 29 декабря, украинские военные уничтожили более 50 из 69 вражеских ракет.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, сегодня утром войска РФ совершили пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300. Целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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По предварительным данным, силы ПВО сбили 54 крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Х-555.

– Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины… По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеских крылатых ракет. Выстоим и победим! – подчеркнул Залужный.

Очередная массированная ракетная атака РФ началась с самого утра 29 декабря. На территории Украины звучала воздушная тревога.

Известно, что российские войска атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты. Однако обломками повреждены частные дома и автомобиль, промышленное предприятие и детская площадка. Пострадали три человека.

Над Одесской областью удалось сбить 21 российскую ракету, однако есть попадание в энергетическую инфраструктуру.

В то же время, во время атаки 90% Львова осталось без света. В городе могут происходить перебои с водоснабжением.

Источник: Главнокомандующий ВСУ