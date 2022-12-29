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Факты / Україна

16 из 16: ПВО в Киеве уничтожила все вражеские ракеты

Татьяна Забожко, редактор ленты
16 из 16: ПВО в Киеве уничтожила все вражеские ракеты

В ходе массированного обстрела Украины утром 29 декабря российские войска атаковали Киев 16 ракетами.

– В воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет. Все 16 уничтожены.

Спасибо нашим силам противовоздушной обороны, – подчеркнул начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе столицы.

Также подверглись разрушениям промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.

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Трое пострадавших во время массированной атаки столицы госпитализированы.

После ракетной атаки 40% потребителей столицы остаются без света. Такие меры безопасности применили энергетики во время воздушной тревоги.

В настоящее время энергетики возобновляют электроснабжение.

– Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных, – объяснил мэр Киева Виталий Кличко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КМВА, Виталий Кличко

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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