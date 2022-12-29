16 из 16: ПВО в Киеве уничтожила все вражеские ракеты
В ходе массированного обстрела Украины утром 29 декабря российские войска атаковали Киев 16 ракетами.
– В воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 ракет. Все 16 уничтожены.
Спасибо нашим силам противовоздушной обороны, – подчеркнул начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Обломками сбитых ракет повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе столицы.
Также подверглись разрушениям промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.
Трое пострадавших во время массированной атаки столицы госпитализированы.
После ракетной атаки 40% потребителей столицы остаются без света. Такие меры безопасности применили энергетики во время воздушной тревоги.
В настоящее время энергетики возобновляют электроснабжение.
– Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных, – объяснил мэр Киева Виталий Кличко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 309-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: КМВА, Виталий Кличко