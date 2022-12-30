Декабрь, 30 в 19:40

В результате российской войны в Украине растет количество людей с инвалидностью, поэтому это необходимо учитывать при восстановлении домов и отстройке деоккупированных городов.

Об этом первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

– Из-за войны увеличивается количество людей с инвалидностью, поэтому необходимо сделать все, чтобы они имели те же возможности, что и раньше – это лифты, пандусы, другие аспекты для безбарьерности, в том числе – психологической, – заявила Зеленская.

Она добавила, что увеличение количества людей, имеющих последствия войны, должно дать нашему обществу понимание, что мы не должны относиться к людям с инвалидностью, как к чему-то, что нас не касается.

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По ее мнению, в идеале философия безбарьерности должна повлиять на послевоенное восстановление городов – это больше не могут быть те самые “коробки”, которые были раньше.

Елена Зеленская анонсировала, что в январе должны презентовать книги о безбарьерности для студентов и преподавателей архитектурных вузов, а также застройщиков.

Кроме того, по ее словам, стартует обширная коммуникационная программа, на которой будут рассказывать о психологической помощи и о том, как ее получить.