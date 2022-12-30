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Факти / Україна

Деокуповані міста відновлюватимуть з урахуванням потреб людей з інвалідністю – Зеленська

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Деокуповані міста відновлюватимуть з урахуванням потреб людей з інвалідністю – Зеленська

Через російську війну в Україні росте кількість людей з інвалідністю, тож це необхідно враховувати при відновленні будинків та відбудові деокупованих міст.

Про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– Через війну збільшується кількість людей з інвалідністю, тож необхідно зробити все, щоб вони мали ті самі можливості, що і раніше – це ліфти, пандуси, інші аспекти для безбар’єрності, в тому числі – психологічної, – заявила Зеленська.

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Вона додала, що збільшення кількості людей, які мають наслідки війни, має дати нашому суспільству розуміння, що ми не маємо ставитись до людей з інвалідністю як до чогось, що нас не стосується. 

На її думку, в ідеалі філософія безбар’єрності має вплинути на поствоєнну відбудову міст – це більше не можуть бути ті самі “коробки”, які були раніше.

Олена Зеленська анонсувала, що в січні мають презентувати книжки про безбар’єрність для студентів та викладачів архітектурних вузів, а також забудовників.

Крім того, за її словами, стартує велика комунікаційна програма, на якій будуть розповідати про психологічну допомогу та те, як її отримати.

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