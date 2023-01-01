На оккупированной Луганской области в больницу привезли 350 раненых россиян — Генштаб
За последнюю неделю только в городскую больницу Беловодска в оккупированной Луганской области доставлено около 350 раненых российских захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
30 декабря 2022 года в Запорожской области потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках сейчас уточняется.
В районе Лимана Второго Харьковской области захватчики проводят контрразведывательные мероприятия – ищут проукраински настроенных людей.
Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также вражеский пункт управления беспилотниками.
Ранее сообщалось, что в Беловодске Старобельского района Луганской области лечатся более 100 раненых вагнеровцев. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых оккупантов.