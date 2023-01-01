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Факты / Україна

На оккупированной Луганской области в больницу привезли 350 раненых россиян — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні

За последнюю неделю только в городскую больницу Беловодска в оккупированной Луганской области доставлено около 350 раненых российских захватчиков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

30 декабря 2022 года в Запорожской области потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках сейчас уточняется.

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Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, а также вражеский пункт управления беспилотниками.

Ранее сообщалось, что в Беловодске Старобельского района Луганской области лечатся более 100 раненых вагнеровцев. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых оккупантов.

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