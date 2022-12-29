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Факты / Україна

В Бердянске украинские военные ликвидировали 50 оккупантов, авиация нанесла 12 ударов по ЗРК противника — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

28 декабря украинские военные ударили по позициям оккупантов в районе Бердянска Запорожской области, в результате чего было ликвидировано более 50 оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

– Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов, — добавляют в Генштабе.

Также в Донецке оккупанты организовали вывоз медицинского оборудования и медперсонала из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

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Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских здравоохранительных учреждений на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний.

– Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей ПВК Вагнер. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых оккупантов, — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ
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