В Бердянске украинские военные ликвидировали 50 оккупантов, авиация нанесла 12 ударов по ЗРК противника — Генштаб

Декабрь, 29 в 19:38

28 декабря украинские военные ударили по позициям оккупантов в районе Бердянска Запорожской области, в результате чего было ликвидировано более 50 оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

– Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов, — добавляют в Генштабе.

Также в Донецке оккупанты организовали вывоз медицинского оборудования и медперсонала из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

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Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских здравоохранительных учреждений на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний.