В Бердянске украинские военные ликвидировали 50 оккупантов, авиация нанесла 12 ударов по ЗРК противника — Генштаб
28 декабря украинские военные ударили по позициям оккупантов в районе Бердянска Запорожской области, в результате чего было ликвидировано более 50 оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
– Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов, — добавляют в Генштабе.
Также в Донецке оккупанты организовали вывоз медицинского оборудования и медперсонала из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.
Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских здравоохранительных учреждений на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний.
– Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей ПВК Вагнер. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых оккупантов, — говорится в сообщении.