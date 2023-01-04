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Факты / Україна

Эрдоган снова проведет отдельные переговоры с Зеленским и Путиным — дата

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Эрдоган снова проведет отдельные переговоры с Зеленским и Путиным — дата
Фото: Офис президента

Президент Турции Реджеп Эрдоган завтра, 4 января, проведет отдельные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на представителя президента Ибрагима Калына.

Больше деталей о том, что именно планируется обсудить во время переговоров, пресс-секретарь не раскрыл.

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Со стороны украинского правительства подтверждения о переговорах пока не было.

При этом разговор Путина с Эрдоганом 4 января подтвердил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что 11 декабря Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого президент Украины поблагодарил главу Турции за приют для украинских детей и сотни генераторов для наших городов.

В тот же день Эрдоган разговаривал с Путиным.

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