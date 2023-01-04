Ердоган знову проведе окремі переговори з Зеленським та Путіним – дата

Січень, 03 в 22:04

Президент Туреччини Реджеп Ердоган завтра, 4 січня, проведе окремі переговори з очільником України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання Hurriyet з посиланням на речника президента Ібрагіма Калина.

Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив.

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З боку українського уряду підтвердження щодо переговорів поки що не було.

При цьому розмову Путіна з Ердоганом 4 січня підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 11 грудня Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову, під час якої президент України подякував голові Туреччини за прихисток для українських дітей та сотні генераторів для наших міст.

У той самий день Ердоган розмовляв з Путіним.