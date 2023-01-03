Новое масштабное наступление РФ: в Минобороны готовятся ко всем сценариям
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что Украина готовится к любым действиям со стороны РФ, но решения россияне принимают в последний момент.
Об этом она рассказала в эфире телемарафона.
– У врага так же есть несколько сценариев, и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы, и те, кто их выполняет, не знают и за день, как, где и какие будут выполнять решения, – объяснила Маляр.
Она добавила, что противник ориентируется на ситуацию и динамику фронта, рассчитывая свои ресурсы.
– Мы всегда откровенно говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там учения, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности, – отметила Маляр.
Она напомнила, что территория Беларуси постоянно используется россиянами для ведения войны.