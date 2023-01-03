Новое масштабное наступление РФ: в Минобороны готовятся ко всем сценариям

Январь, 03 в 14:16

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщает, что Украина готовится к любым действиям со стороны РФ, но решения россияне принимают в последний момент.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

– У врага так же есть несколько сценариев, и они ориентируются по ситуации. Они тоже принимают решения в последние часы, и те, кто их выполняет, не знают и за день, как, где и какие будут выполнять решения, – объяснила Маляр.

Она добавила, что противник ориентируется на ситуацию и динамику фронта, рассчитывая свои ресурсы.

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– Мы всегда откровенно говорим, что сейчас на территории Беларуси происходит движение личного состава и техники. Оно происходит с февраля. Они постоянно имитируют там учения, на самом же деле мы понимаем, что это состояние готовности, – отметила Маляр.

Она напомнила, что территория Беларуси постоянно используется россиянами для ведения войны.