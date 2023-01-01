Январь, 01 в 17:09

В Беларуси диктатор Александр Лукашенко подписал указ, которым провозгласил 2023 год “годом мира и созидания”, несмотря на обстрелы Украины с этой территории.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Беларуси.

– 2023 год объявлен годом мира и созидания. Соответствующий указ №1 от 1 января 2023 года подписал глава государства Александр Лукашенко, – говорится в тексте указа.

Документ, согласно опубликованным данным, был якобы утвержден с целью “консолидации белорусского народа, укрепления в обществе идей мира и творческого труда как главных условий развития белорусского государства”.

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– Ключевыми направлениями в следующем году будут усовершенствование системы военно-патриотического воспитания населения, продвижение мирных инициатив граждан и общественности, содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и согласие в белорусском обществе, – говорится в указе.

Там добавили, что подобный шаг должен стать “белорусским ответом на милитаризацию в европейском регионе”.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что Россия планирует ввести военное положение в начале января. После этого Россия и Беларусь должны закрыть границы для мужчин призывного возраста.

Между тем, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что с 5 января в России хотят начать очередную волну мобилизации.