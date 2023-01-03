Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Новий масштабний наступ РФ: в Міноборони готуються до усіх сценаріїв

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Новий масштабний наступ РФ: в Міноборони готуються до усіх сценаріїв
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що Україна готується до будь-яких дій з боку РФ, але рішення росіяни ухвалюють в останній момент.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

– У ворога так само є декілька сценаріїв, і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж вирішують в останні години, й ті, хто його виконують, не знають і за день, як, де і які будуть виконувати рішення, – пояснила Маляр.

Вона додала, що противник орієнтується по ситуації та динаміці фронту, розраховуючи свої ресурси.

Зараз дивляться

– Ми завжди відкрито говоримо, що зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу та техніки. Він відбувається з лютого. Вони постійно імітують там навчання, насправді ж ми розуміємо, що це стан готовності, – зазначила Маляр.

Вона нагадала, що територія Білорусі постійно використовується росіянами для ведення війни.

Читайте
Попри обстріл України з цієї території: Лукашенко оголосив у Білорусі “рік миру”

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка