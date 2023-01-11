Січень, 11 в 19:48

Пропагандисти з РФ намагаються підтримати проведення мобілізації в Росії тим, що брешуть про захоплення Соледару (Донецька область) та видають це як здобуток армії окупантів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 11 січня.

За його словами, російська пропаганда намагається виставити зруйнований Росією Соледар як якийсь здобуток.

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– Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб надавати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається, і ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає, – сказав він.

Український лідер також додав, що рішення Польщі передати Україні танки Leopard зможе вивести потенціал ЗСУ на новий рівень.

Ситуація в Соледарі

Напередодні у російських ЗМІ ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин поширив заяву, що Соледар повністю взято під контроль його найманців, а місто взято в оточення.

Втім, українські бійці з 46 ОДШБ, які героїчно утримують місто, спростували оточення вагнерівцями в Соледарі.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Соледар поки що не перебуває в оточенні. За його словами, місто зараз “напівзахоплене”, а ЗСУ утримують захід і північ міста. Він додав, що дорога, яка веде до Соледару з півдня, перебуває під вогневим контролем окупантів.

Вже 11 січня військовий із 46-ї бригади, яка захищає Соледар, розповів, що ситуація в місті дуже складна. За його словами, позиції постійно займаються і перезаймаються, і ніхто не може точно сказати, хто що контролює.