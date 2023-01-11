Январь, 11 в 18:54

Российские оккупанты пытаются захватить Соледар и пути снабжения вокруг города, но бои продолжаются и враг несет большие потери.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 11 января.

Военные сообщили, что в течение суток Россия нанесла два ракетных и 22 авиационных удара. Также враг совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре.

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— Основные усилия противник сосредоточивает на попытках полного захвата Донецкой области, проводит наступательные действия на Бахмутском направлении. Пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что оккупанты ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. На Купянском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском — обороняется.

Сейчас на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает агрессию Российской Федерации, предоставляя свою инфраструктуру для восстановления боеспособности подразделений противника, сообщили военные. Однако пока признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Вместе с тем, российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии соприкосновения.

Ситуация по направлениям:

На Северском и Слобожанском направлениях огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Нововасильевка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелечья, Огурцово, Волчанск и Новомлинск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора и Дружба в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Большой Новоселке Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Каменское и Плавни в Запорожье.

На Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

— В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики усиливают режимные мероприятия, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам, — сообщили в Генштабе.

В частности, усиливается тенденция переполнения медицинских учреждений во временно оккупированных населенных пунктах ранеными российскими оккупантами. Так, по состоянию на 9 января, только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест, говорится в сообщении.

По имеющейся информации Генштаба, пограничная служба ФСБ РФ с 9 января 2023 года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений по выезду за границу граждан, пригодных к военной службе.

Военные сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Кроме того, украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется.

Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.