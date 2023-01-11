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Выход Украины на границы 1991 года не будет означать окончание войны — Болтон

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Выход Украины на границы 1991 года не будет означать окончание войны — Болтон
Фото: Depositphotos

После выхода оккупантов с территории Украины нужно думать о том, что будет в будущем, иначе возможна новая война через пять лет. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире национального телемарафона.

По словам Болтона, после 2014 года Украина, США и НАТО ошиблись, когда недостаточно сильно отреагировали на агрессию РФ. Он подчеркнул, что возвращение всех территорий Украины не будет концом.

– Надо думать о том, что будет, когда россияне выйдут из Украины, иначе через пять лет будет еще одна война, – сказал Болтон.

Политик отметил, что Путин постарается разделить США и Европу, рассказывая, что война длится слишком долго.

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– В США сторонников такой позиции не очень много, меня больше беспокоит Западная Европа. Путин полагал, что хорошо знает Германию. В ближайшие три-четыре месяца нужно не дать ему разделить союзников Украины, – подчеркнул он.

Болтон считает, что необходимо усилить военное и экономическое давление на РФ, чтобы цена агрессии возросла.

— Я думаю, что мы недостаточно давим на Россию. Необходимо усилить военные поставки Украине, – резюмировал политик.

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