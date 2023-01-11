Вихід України на кордони 1991 року не означатиме закінчення війни – Болтон

Січень, 11 в 7:38

Після виходу окупантів з території України треба думати про те, що буде в майбутньому, інакше можлива нова війна через п’ять років. Таку думку висловив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон в ефірі національного телемарафону.

За словами Болтона, після 2014 року Україна, США та НАТО помилилися, коли недостатньо сильно відреагували на агресію РФ. Він наголосив, що повернення всіх територій України не буде кінцем.

– Треба думати про те, що буде, коли росіяни вийдуть з України, інакше за п’ять років буде ще одна війна, – сказав Болтон.

Політик зауважив, що Путін намагатиметься розділити США та Європу, розповідаючи, що війна триває надто довго.

Зараз дивляться

– У США прихильників такої позиції не дуже багато, мене більше турбує Західна Європа. Путін думав, що добре знає Німеччину. У найближчі три-чотири місяці треба не дати йому розділити союзників України, – наголосив він.

Болтон вважає, що необхідно посилити військовий та економічний тиск на РФ, щоб ціна агресії зросла.