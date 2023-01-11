Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Вихід України на кордони 1991 року не означатиме закінчення війни – Болтон

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Вихід України на кордони 1991 року не означатиме закінчення війни – Болтон
Фото: Depositphotos

Після виходу окупантів з території України треба думати про те, що буде в майбутньому, інакше можлива нова війна через п’ять років. Таку думку висловив колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон в ефірі національного телемарафону.

За словами Болтона, після 2014 року Україна, США та НАТО помилилися, коли недостатньо сильно відреагували на агресію РФ. Він наголосив, що повернення всіх територій України не буде кінцем.

– Треба думати про те, що буде, коли росіяни вийдуть з України, інакше за п’ять років буде ще одна війна, – сказав Болтон.

Політик зауважив, що Путін намагатиметься розділити США та Європу, розповідаючи, що війна триває надто довго.

Зараз дивляться

– У США прихильників такої позиції не дуже багато, мене більше турбує Західна Європа. Путін думав, що добре знає Німеччину. У найближчі три-чотири місяці треба не дати йому розділити союзників України, – наголосив він.

Болтон вважає, що необхідно посилити військовий та економічний тиск на РФ, щоб ціна агресії зросла.

– Я думаю, що ми недостатньо тиснемо на Росію. Потрібно посилити військові постачання Україні, – резюмував політик.

Читайте
Швейцарія блокує постачання Україні певного військового обладнання – Міноборони Іспанії

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка