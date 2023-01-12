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Факты / Україна

Гайдай назвал населенные пункты Луганщины, которые полностью уничтожили россияне

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты фактически уничтожили Белогоровку и Попасную, они больше не существуют как населенные пункты.

Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Некоторые населенные пункты, как Белогоровка и город Попасная, вообще перестали существовать. В результате постоянных боевых действий и обстрелов у нас были тысячи прилетов: от минометов до мощных авиабомб. Там разбита вся критическая инфраструктура. Полностью разрушена структура водоснабжения, уничтожены электрические подстанции, – отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, жестокие бои сейчас идут в направлении Сватово-Кременная и второе направление — территория населенного пункта Белогоровка.

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– Территорию Белогоровки обстреливают и тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. Чего там только нет. На сегодняшний день, к сожалению, населенного пункта Белогоровка больше не существует. Там идут достаточно серьезные боевые действия. Наши силы обороны держат позиции, они их даже немного улучшили и не позволяют наступать оккупационным войскам, — сказал он.

Что касается направления Сватово-Кременная, там успех на стороне наших Сил обороны, они постепенно освобождают Луганщину.

Гайдай призвал не ожидать мощного прорыва ВСУ, поскольку оккупанты успели подготовить прочную линию обороны и тщательно заминировали всю территорию.

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В Луганской области Силы обороны улучшили позиции и не дают оккупантам наступать — Гайдай

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