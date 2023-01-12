В Луганской области Силы обороны улучшили позиции и не дают оккупантам наступать — Гайдай
Украинские защитники улучшили позиции в районе Белогоровки Луганской области и не дают оккупантам наступать.
Об этом сообщил на брифинге глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, тяжелые бои сейчас идут с двух сторон.
— С направления Харьковского – это Сватово-Кременная. И второе направление, это из Донецкой области – это территория Белогоровки. Там идут достаточно серьезные боевые действия. Там наши Силы обороны держат позиции, и даже немного улучшили их, и не дают возможности захватчикам наступать, — рассказал глава ОВА.
Гайдай добавил, что территорию Белогоровки разрушали ежедневными обстрелами и до сих пор обстреливают.
— На сегодняшний день населенный пункт Белогоровка просто уже не существует как село, — отметил он.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия считает Кременную в Луганской области своим уязвимым сектором.
Источник: брифинг в медиацентре Украина