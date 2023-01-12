В Луганской области Силы обороны улучшили позиции и не дают оккупантам наступать — Гайдай

Январь, 12 в 14:55

Украинские защитники улучшили позиции в районе Белогоровки Луганской области и не дают оккупантам наступать.

Об этом сообщил на брифинге глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, тяжелые бои сейчас идут с двух сторон.

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— С направления Харьковского – это Сватово-Кременная. И второе направление, это из Донецкой области – это территория Белогоровки. Там идут достаточно серьезные боевые действия. Там наши Силы обороны держат позиции, и даже немного улучшили их, и не дают возможности захватчикам наступать, — рассказал глава ОВА.

Гайдай добавил, что территорию Белогоровки разрушали ежедневными обстрелами и до сих пор обстреливают.

— На сегодняшний день населенный пункт Белогоровка просто уже не существует как село, — отметил он.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия считает Кременную в Луганской области своим уязвимым сектором.

Источник: брифинг в медиацентре Украина