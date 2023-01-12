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Факти / Україна

Гайдай назвав населені пункти Луганщини, які повністю знищили росіяни

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти фактично знищили Білогорівку та Попасну, вони більше не існують як населені пункти.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Деякі населені пункти, як-от Білогорівка і місто Попасна, взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів у нас були тисячі прильотів: від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання, знищені електричні підстанції, – зазначив Гайдай.

За словами очільника ОВА, жорстокі бої наразі точаться в напрямку Сватово-Кремінна, і другий напрямок – територія населеного пункту Білогорівка.

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– Територію Білогорівки обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. Чого там тільки немає. На сьогодні, на жаль, населеного пункту Білогорівка більше не існує. Там точаться досить серйозні бойові дії. Наші сили оборони тримають позиції, вони їх навіть трохи покращили і не дають можливості наступати окупаційним військам, – сказав він.

Щодо напрямку Сватово-Кремінна, там успіх на боці наших Сил оборони, вони поступово звільняють Луганщину.

Гайдай закликав не очікувати потужного прориву ЗСУ, оскільки окупанти встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію.

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На Луганщині Сили оборони покращили позиції і не дають окупантам наступати – Гайдай

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