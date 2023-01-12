Гайдай назвав населені пункти Луганщини, які повністю знищили росіяни
Російські окупанти фактично знищили Білогорівку та Попасну, вони більше не існують як населені пункти.
Про це під час брифінгу повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Деякі населені пункти, як-от Білогорівка і місто Попасна, взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів у нас були тисячі прильотів: від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання, знищені електричні підстанції, – зазначив Гайдай.
За словами очільника ОВА, жорстокі бої наразі точаться в напрямку Сватово-Кремінна, і другий напрямок – територія населеного пункту Білогорівка.
– Територію Білогорівки обстрілюють і важка артилерія, і танки, і авіабомби, і ракети. Чого там тільки немає. На сьогодні, на жаль, населеного пункту Білогорівка більше не існує. Там точаться досить серйозні бойові дії. Наші сили оборони тримають позиції, вони їх навіть трохи покращили і не дають можливості наступати окупаційним військам, – сказав він.
Щодо напрямку Сватово-Кремінна, там успіх на боці наших Сил оборони, вони поступово звільняють Луганщину.
Гайдай закликав не очікувати потужного прориву ЗСУ, оскільки окупанти встигли підготувати міцну лінію оборони і ретельно замінували всю територію.