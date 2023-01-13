Январь, 13 в 17:30

Глава Офиса президента Андрей Ермак официально подтвердил, что Украина начала получать тяжелую военную технику от партнеров.

Об этом он написал у себя в Telegram в пятницу, 13 января.

– Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику, – говорится в сообщении.

Он добавил, что так будет и дальше – ведь партнеры и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными способами.

Сейчас смотрят

До этого министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина сможет получить танки и боевые самолеты от союзников, поскольку на Западе меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.