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Факты / Україна

Ермак официально подтвердил, что Украина начала получать тяжелую военную технику

Анастасия Гевко, редактор ленты
Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак официально подтвердил, что Украина начала получать тяжелую военную технику от партнеров.

Об этом он написал у себя в Telegram в пятницу, 13 января.

– Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику, – говорится в сообщении.

Он добавил, что так будет и дальше – ведь партнеры и дальше будут поддерживать Украину всеми возможными способами.

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До этого министр обороны Алексей Резников выразил уверенность, что Украина сможет получить танки и боевые самолеты от союзников, поскольку на Западе меняется мнение о поставках тяжелого вооружения.

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