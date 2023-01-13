Січень, 13 в 17:30

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак офіційно підтвердив, що Україна почала отримувати важку військову техніку від партнерів.

Про це він написав у себе в Telegram в п’ятницю, 13 січня.

– Щоб виграти цю війну, нам потрібна додаткова військова техніка, важка техніка. Наша співпраця з нашими союзниками продовжується, і все, що я можу наразі сказати, це те, що ми почали отримувати важку техніку, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що так буде й надалі – адже партнери й надалі підтримуватимуть Україну усіма можливими способами.

Зараз дивляться

До цього міністр оборони Олексій Резніков висловив впевненість, що Україна зможе отримати танки та бойові літаки від союзників, оскільки на Заході змінюється думка щодо постачання важкого озброєння.