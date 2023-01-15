Январь, 14 в 23:39

Из-за массированного ракетного обстрела РФ по городам Украины 14 января, во многих областях упала возможность генерировать необходимое количество электроэнергии, что поддерживать графики стабилизационных отключений. Кроме того, на ситуацию со светом продолжают влиять погодные условия, что затрудняет поставки мощностей для электросистемы Украины.

Так, экстренные отключения света были введены как в Киеве, так и в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, когда в части Херсонской действуют аварийные отключения света.

В то же время стабилизационных графиков придерживаются облэнерго Запорожской, Харьковской, Львовской, Черниговской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Николаевской областей.

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Где и когда не будет света 15 января — читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковская область

Облэнерго Харьковской области опубликовало графики отключений света.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть очередь для конкретного адреса на сайте облэнерго можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Львовская область

Львовоблэнерго придерживается введенных ранее графиков почасовых отключений света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго сообщило, что 15 января будут продолжаться стабилизационные отключения по Запорожской области.

Почасовые стабилизационные отключения начнутся в 00:00 с третьей очереди.

Всего в Запорожской области работает три очереди. Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — 3 часа.

Посмотреть расписание отключения света в области можно по инфографике, приведенной ниже.

Узнать адреса, закрепленные за той или иной очередью, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Винницкая область

Винницаоблэнерго сообщило о графике отключений на 15 января.

График предусматривает три очереди, которые будут выключаться на два часа через каждые четыре часа.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

График отключений облэнерго на 15 января, опубликованный Винницким областным советом, приведен ниже.

Полтавская область

Полтаваоблэнерго ввело на территории региона график почасового отключения электроэнергии. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Посмотреть само расписание отключений света можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

Для поиска отключения по своему адресу необходимо перейти по этой ссылке.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго обнародовало график отключения, который будет действовать с 9 по 15 января.

Подача электроэнергии распределена между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Сумская область

Плановые отключения электроэнергии в Сумской области предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 15 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго придерживаются желтого графика почасовых отключений электроэнергии, предусматривающего три часа со светом и три — без света.

По актуальной информации облэнерго, потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

По этой ссылке Черкассыоблэнерго также составило инструкцию, как можно удобно узнать о плановых, внеплановых, аварийных и графиках отключения энергии.

Николаевская область

Николаев и область придерживаются графиков отключений света, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

Прикарпатьеоблэнерго обнародовало графики отключения света на 15 января, которые распространила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По ее словам, Укрэнерго довело ночной лимит для области в 182,6 МВт, когда дневной лимит составляет 262,89 МВт.

Свет будут выключать по схеме — три часа со светом, три часа — без.

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Другие регионы

В таких областях, как Закарпатская, Волынская, Ровенская и Житомирская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 15 января. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.