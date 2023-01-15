Січень, 14 в 23:39

Через масований ракетний обстріл РФ по містах України 14 січня, в багатьох областях впала можливість генерувати необхідну кількість електроенергії, що підтримувати графіки стабілізаційних вимкнень. Крім того, на ситуацію зі світлом продовжують впливати погодні умови, що ускладнює постачання потужностей для електросистеми України.

Так, екстрені вимкнення світла були запроваджені як у Києві, так і в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, коли ж в частині Херсонської діють аварійні вимкнення світла.

Водночас стабілізаційних графіків дотримуються обленерго Запорізької, Харківської, Львівської, Чернігівської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Житомирської, Сумської, Черкаської, Чернівецької та Миколаївської областей.

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Де та коли не буде світла 15 січня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківська область

Обленерго Харківської області опублікувало графіки вимкнень світла.

Планові відключення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна так:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Львівська область

Графіки Львівобленерго також передбачають погодинні вимкнення світла.

Споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 год).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Запорізька область

Запоріжжяобленерго повідомило, що 15 січня триватимуть стабілізаційні відключення по Запорізькій області.

Погодинні стабілізаційні вимкнення розпочнуться о 00:00 із третьої черги.

Загалом у Запорізькій області працює три черги. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 год.

Переглянути розклад вимкнення світла в області можна за інфографікою, наведеною нижче.

Дізнатись адреси, закріплені за тією чи іншою чергою, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області обленерго дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Вінницька область

Вінницяобленерго повідомило про графік відключень на 15 січня.

Графік передбачає три черги, що будуть вимикатись на дві години через кожні чотири години.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Графік вимкнень обленерго на 15 січня, опублікований Вінницькою обласною радою, наведений нижче.

Полтавська область

Полтаваобленерго запровадило на території регіону графік погодинного відключення електроенергії. Світло вимикатимуть у двох чергах одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Переглянути сам розклад вимкнень світла можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області дотримується вимкнень світла, балансуючи між чотирма чергами, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону.

Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго оприлюднило графік відключення, який діятиме з 9 по 15 січня.

Подача електроенергії розподілена між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Сумська область

Планові відключення електроенергії у Сумській області передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 15 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Черкаська область

Черкасиобленерго дотримуються жовтого графіка погодинних відключень електроенергії, що передбачає три години зі світлом та три – без світла.

За актуальною інформацією обленерго, споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

За цим посиланням Черкасиобленерго також склало інструкцію, як можна зручно дізнатись про планові, позапланові, аварійні та графіки відключення енергії.

Миколаївська область

Миколаїв та область дотримуються графіків вимкнень світла, опублікованих очільником ОВА Віталієм Кімом.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина також дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Прикарпаттяобленерго оприлюднило графіки вимкнення світла на 15 січня, які поширила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, Укренерго довело нічний ліміт для області у 182,6 МВт, коли денний ліміт становить 262,89 МВт.

Світло вимикатимуть за схемою – три години зі світлом, три години – без.

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Закарпатська, Рівненська та Житомирська, теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Утім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 15 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитися з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.