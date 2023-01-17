Январь, 17 в 14:51

В так называемой ДНР назначили виновных в результате удара ВСУ по месту размещения российских мобилизованных в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Как сообщило Главное управление разведки, наказание будут нести “заместитель начальника РОВД” Макеевки и еще семь правоохранителей.

— Они уже арестованы “министерством государственной безопасности ДНР”. Всем предъявлено официальное обвинение в “халатном отношении к функциональным обязанностям”. Известно, что обвиняемых не будут долго содержать в местах лишения свободы, а направят для выполнения задач на блокпосты в район населенных пунктов Опросное и Майорск, — сообщили в разведке.

Также известно, что на территорию так называемой ДНР массово прибывает личный состав, который не будет участвовать в боевых действиях. Их главная задача – обеспечение усиления контрразведывательного режима.

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По данным ГУР, наибольшее внимание уделяется местам расположения подразделений так называемых кадыровцев, уровень доверия к которым со стороны военного командования в последнее время резко снижается.

– Эти подразделения распределяются по “пунктам временной дислокации”. Чаще всего их обустраивают в больших домах частного сектора, помещениях промышленных предприятий и учреждений, — говорится в сообщении.

Напомним, что в начале января ВСУ уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными россиянами в Макеевке Донецкой области. Есть информация, что удар был нанесен из реактивных артиллерийских систем HIMARS.