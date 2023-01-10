Январь, 10 в 19:21

Обычные солдаты армии РФ во время телефонных разговоров подтверждают недавние огромные потери мобилизованных в Макеевке (Донецкая область), опровергая тем самым заявления российской пропаганды.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговоров оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Во время этого телефонного разговора собеседница оккупанта рассказала о недавнем разговоре со знакомым, который подтвердил ей потери войск РФ в Макеевке.

Сейчас смотрят

– Он лично перевозил тела из Макеевки… Говорит, что 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез, – сообщила она.

В ответ на это оккупант напомнил женщине, что ранее говорила ей о таких потерях, а та сразу не поверила. Путинский солдат также объяснил, что власти РФ умалчивают эти факты, чтобы “не поднялся бунт”.

Во время разговора они также раскритиковали новогоднее выступление российского диктатора Владимира Путина и поразмышляли, “когда это уже все закончится”.

Кроме того, собеседница оккупанта рассказала о случае, как командир наказал российского солдата за глоток пива на Новый год: отправил его с тяжелой контузией и переломанной глазницей обратно на позицию.

Как известно, в начале января Вооруженные силы Украины уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными рашистами во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Есть информация, что удар был нанесен из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Сообщалось о гибели не менее 400 захватчиков. Однако, судя по перехвату ГУР, их гораздо больше.

В британской разведке подчеркивали, что столь большие потери в армии РФ происходят из-за ее непрофессионализма.

А в украинской разведке объясняли, что точечный удар по казарме россиян в Макеевке является частью плана командования ВСУ, чтобы помешать агрессору наступать.

Через несколько дней после событий в Макеевке появилась информация, что украинские военные нанесли удар по базе российских оккупантов в Гавриловке Второй Херсонской области. Там, по разным оценкам, могли находиться до 1 тыс. военных РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины