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Факти / Україна

У “ДНР” призначили винних в ударі ЗСУ по базі окупантів в Макіївці – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Макіївка

У так званій ДНР призначили винних внаслідок удару ЗСУ по місцю розміщення російських мобілізованих в окупованій Макіївці на Донеччині.

Як повідомило Головне управління розвідки, покарання нестимуть “заступник начальника РОВД” Макіївки та ще сім правоохоронців.

– Їх вже заарештовано “міністерством державної безпеки ДНР”. Всім висунуто офіційне звинувачення у “халатному ставленні до функціональних обов’язків”. Відомо, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять для виконання завдань на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ, – повідомили у розвідці.

Також відомо, що на територію так званої ДНР масово прибуває особовий склад, який не братиме участь у бойових діях. Їхнє головне завдання – забезпечення посилення контррозвідувального режиму.

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За даними ГУР, найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих кадирівців, рівень довіри до яких з боку військового командування останнім часом різко знижується.

– Ці підрозділи розподіляються по “пунктах тимчасової дислокації”. Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку січня ЗСУ знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими росіянами у Макіївці Донецької області. Є інформація, що удар було завдано з реактивних артилерійських систем HIMARS.

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Джерело: ГУР
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