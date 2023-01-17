У так званій ДНР призначили винних внаслідок удару ЗСУ по місцю розміщення російських мобілізованих в окупованій Макіївці на Донеччині.

Як повідомило Головне управління розвідки, покарання нестимуть “заступник начальника РОВД” Макіївки та ще сім правоохоронців.

– Їх вже заарештовано “міністерством державної безпеки ДНР”. Всім висунуто офіційне звинувачення у “халатному ставленні до функціональних обов’язків”. Відомо, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять для виконання завдань на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ, – повідомили у розвідці.

Також відомо, що на територію так званої ДНР масово прибуває особовий склад, який не братиме участь у бойових діях. Їхнє головне завдання – забезпечення посилення контррозвідувального режиму.

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За даними ГУР, найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих кадирівців, рівень довіри до яких з боку військового командування останнім часом різко знижується.