Січень, 18 в 18:34

Нинішній рік буде складним, а НАТО має більше вкладатись в оборону та готуватись до майбутніх воєн.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час дебатів військового комітету блоку на рівні начальників генштабів країн-союзниць.

Він заявив, що сьогоднішнє засідання відбувається в “критичний момент для євроатлантичної безпеки”.

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– Наш світ змінився порівняно з тим, яким він був лише рік тому. Заснований на правилах міжнародний порядок під великим напруженням. Наша безпека перебуває під загрозою. Демократія під ударом. Це позначається на нашій економіці та наших людях, – додав Джоане.

Заступник генсекретаря НАТО нагадав, що через майже рік після повномасштабного вторгнення війна Росії проти України перебуває в центрі уваги.

– Майже рік тому президент Путін почав свою війну. Щоб узяти під контроль Україну і забрати у людей свободу. Але він недооцінив майстерність і хоробрість українського народу, Збройних сил і керівництва. Він недооцінив нашу єдність і нашу солідарність з Україною. Він недооцінив реакцію наших країн, – сказав він.

Мірча Джоане підкреслив, що НАТО надає “безпрецедентну допомогу”, щоб підтримати право України на самооборону, і це змінило ситуацію на полі бою, що має вирішальне значення “для формування майбутнього України”.

При цьому заступник генсека додав, що недооцінювати Росію небезпечно, оскільки президент РФ Володимир Путін готується до тривалої війни.

– Він уже мобілізував ще понад 200 тис. військовослужбовців, багато з яких проходять підготовку. Він нарощує російське військове виробництво. І постачає більше зброї іншим авторитарним режимам, включно з Іраном. Але, можливо, найголовніше, у нас немає жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися, – сказав він.

Представник НАТО наголосив, що виходячи з перерахованого вище, Північноатлантичному союзу необхідно бути готовими до довгого шляху, оскільки “2023 рік буде важким роком”.

Він повторив тезу про те, що НАТО має підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

– Водночас ми маємо виконати рішення, ухвалені нашими лідерами на Мадридському саміті минулого року. І зміцнити нашу оборону, щоб протистояти будь-якій загрозі, з будь-якого напрямку. Зараз триває робота зі швидкого нарощування наших бойових груп на східному фланзі до рівня бригади, – сказав Мірча Джоане.

За його словами, Північноатлантичному союзу необхідно привести більшу кількість військ у підвищену готовність.

Крім того, НАТО також має прогрес у реалізації нової моделі сил і нових планів щодо захисту ключових і значущих місць у Союзі на всіх стратегічних напрямках.

Мірча Джоане згадав три цілі, які стоять перед НАТО напередодні саміту союзу у Вільнюсі у 2023 році.

– Перше: ми повинні більше інвестувати в оборону. Ціль у 2%, встановлена в Уельсі майже десять років тому, дедалі частіше розглядається як підлога, а не стеля для наших інвестицій в оборону, – сказав він.

За його словами, НАТО необхідно мати добре навчених і добре екіпірованих солдатів із сучасними можливостями, готових до більш швидкого розгортання в будь-який час і в будь-якому місці.

По-друге, НАТО необхідно нарощувати промисловий потенціал для виробництва зброї та боєприпасів і тісно співпрацювати з оборонною промисловістю для поповнення власних запасів.

– Це важливо для України і для нашого власного стримування та оборони. Це буде важливою темою обговорення на майбутній зустрічі міністрів оборони країн НАТО в лютому в цій самій залі, – сказав заступник генсека.

Третій пункт, який назвав Джоане, було визначено як урок із російсько-української війни.

– Нам також необхідно готуватися до можливих майбутніх воєн і продовжувати перетворення НАТО для цифрової епохи. Наш союз повинен зберегти військовий потенціал і можливості для захисту НАТО від усіх викликів, зараз і в майбутньому, зокрема в багатодоменних операціях, – сказав він.

За його словами, дуже важливо, щоб НАТО краще використовувало можливості, які відкриваються завдяки новим технологіям, включно зі штучним інтелектом і великими даними.

Він додав, що в союзі наразі ведеться велика робота зі зміцнення технологічної переваги, що, зі свого боку, зміцнює і посилює стримування та оборону НАТО.

– Тож у нас попереду насичений порядок денний. Я з нетерпінням чекаю продовження роботи з усіма вами, щоб зберегти НАТО сильним, а наших людей у безпеці, – сказав він.

Раніше колишній командувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк заявив, що Захід повинен зробити значно більше для допомоги Україні, особливо після атаки на Дніпро.

Джерело: NATO