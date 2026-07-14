Европейский Союз ввел новые санкции в отношении 15 человек и одной организации, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц. В санкционный список вошли, в частности, лица, которых ЕС считает ответственными за гибель украинских пленных в Оленовке и смерть журналистки Виктории Рощиной.

Соответствующее решение 14 июля принял Совет ЕС в рамках Глобального режима санкций в сфере прав человека.

Санкции за пытки военнопленных

Среди лиц, подпадающих под санкции, — первый заместитель начальника колонии в оккупированной Оленовке Дмитрий Неелов. По данным ЕС, он причастен к систематическим пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц, а также несет ответственность за умышленное затягивание эвакуации раненых после взрыва в колонии в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, в результате которого погибли десятки украинских воинов.

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Также санкции введены против начальника службы безопасности исправительной колонии №7 в российском Пакино Алексея Хавецкого. По информации ЕС, под его руководством украинских военнопленных систематически подвергали электрошоку, морили голодом, применяли сексуальное насилие.

В список также попал сотрудник ФСБ Ян Заневский, которого Евросоюз считает причастным к незаконным задержаниям и пыткам гражданских лиц на временно оккупированных территориях Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

Отдельно ЕС ввел санкции против следственного изолятора № 2 в российском Таганроге. Именно там, по данным Совета ЕС, содержались украинские военнопленные и гражданские лица, которых систематически подвергали пыткам. В этом учреждении после почти года заключения скончалась украинская журналистка Виктория Рощина. Украинское следствие сообщало, что на ее теле были обнаружены многочисленные следы пыток.

Также под санкции попали: начальник исправительной колонии №10 в селе Ударное Александр Гнутов, пятеро его заместителей и руководительница медицинской службы учреждения. По данным ЕС, в этой колонии незаконно удерживают сотни украинских военных и гражданских лиц, которых подвергают пыткам, избиениям, сексуальному насилию и не оказывают медицинской помощи.

Всем, кто попал в санкционный список, замораживаются активы в ЕС, запрещен въезд в ЕС и транзит через страны-члены. Европейским гражданам и компаниям запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы.

Российские кибератаки

Под санкции ЕС попали компании и лица, которых связывают с российскими кибератаками на критическую инфраструктуру, правительственные учреждения и финансовые организации в странах Евросоюза и государствах-партнерах. В частности, ограничения введены в отношении хостинг-провайдера Media Land LLC, его дочерней компании ML.Cloud, пророссийской хакерской группировки Z-Pentest, а также лиц, причастных к созданию и распространению вредоносного программного обеспечения LummaC2, Trickbot и Conti.

Кроме того, санкции введены в отношении заместителя командира Сил специальных операций ГРУ Ивана Касьяненко, которого считают причастным к координации диверсионных и разведывательных операций России за рубежом. Активы всех этих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы. В отношении физических лиц также будет действовать запрет на въезд и транзит по территории Евросоюза.

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