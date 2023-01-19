Январь, 19 в 16:15

Иран не поддерживает аннексию Крыма и других захваченных Россией украинских земель и не признает их российской территорией. В то же время причиной войны в Украине считает “провокационные действия НАТО и некоторых западных стран”.

Об этом в интервью TRT World заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан.

Он заверил, что Иран признает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международного права.

Сейчас смотрят — Поэтому, несмотря на хорошие отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы придерживаемся своего последовательного принципа во внешней политике. Когда мы говорим, что война — это не решение в Украине, мы верим в свою позицию как в фундаментальный основополагающий политический принцип, — сказал Абдуллахиан. В то же время он назвал российскую войну в Украине “сложной ситуацией”, причиной которой стали провокации НАТО и Запада. Читайте Будут более активно бороться с Ираном. Израиль пересмотрит международные отношения – премьер Источник: TRT World Фото: Хоссейн Амир Абдуллахиан

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