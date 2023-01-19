Січень, 19 в 16:15

Іран не підтримує анексію Криму та інших захоплених Росією українських земель та не визнає їх російською територією. Водночас причиною війни в Україні вважає “провокаційні дії НАТО та деяких західних країн”.

Про це в інтерв’ю TRT World заявив глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіан.

Він запевнив, що Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародного права.

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– Тому, попри добрі відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України, тому що ми дотримуємося свого послідовного принципу в зовнішній політиці. Коли ми говоримо, що війна – це не рішення в Україні, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний основоположний політичний принцип, – сказав Абдуллахіан.

Водночас він назвав російську війну в Україні “складною ситуацією”, причиною якої стали провокації НАТО та Заходу.

Джерело: TRT World

Фото: Хоссейн Амір Абдуллахіан