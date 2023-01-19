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Факти / Україна

Іран не підтримує анексію Криму, але війну РФ в Україні вважає наслідком провокацій НАТО

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Іран МЗС РФ Лавров

Іран не підтримує анексію Криму та інших захоплених Росією українських земель та не визнає їх російською територією. Водночас причиною війни в Україні вважає “провокаційні дії НАТО та деяких західних країн”.

Про це в інтерв’ю TRT World заявив глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіан.

Він запевнив, що Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародного права.

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– Тому, попри добрі відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму. Ми не визнали відділення Луганська та Донецька від України, тому що ми дотримуємося свого послідовного принципу в зовнішній політиці. Коли ми говоримо, що війна – це не рішення в Україні, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний основоположний політичний принцип, – сказав Абдуллахіан.

Водночас він назвав російську війну в Україні “складною ситуацією”, причиною якої стали провокації НАТО та Заходу.

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Джерело: TRT World

Фото: Хоссейн Амір Абдуллахіан

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