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Європейський парламент 19 січня ухвалив резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для розслідування агресії Росії проти України, де відповідальними названо політичне та військове керівництво РФ та Білорусі.

Яким чином може бути утворений сам трибунал, як довго це триватиме та скільки часу піде на слідство після того, як спецтрибунал утворять – Факти ICTV розпитали українську правозахисницю, лауреатку премій імені Василя Стуса та Захисник демократії, премії Сахарова за свободу думки, голову організації Центр громадянських свобод, яка у 2022 році отримала Нобелівську премію миру Олександру Матвійчук.

Мета – утворити трибунал

За словами Матвійчук, резолюція Європарламенту є потужною підтримкою для України, але для того, щоб такий трибунал був створений, необхідне рішення виконавчого органу, тому “попереду ще є багато роботи”.

Зараз дивляться

– Розглядається кілька варіантів створення, отримання легітимації для спецтрибуналу від міжнародних організацій. Коли ми говоримо про ООН, то для нас це був би найбільш важливий варіант, тому що це означало б, що трибунал визнаний усім світом. Рішення про його утворення може ухвалити або Рада безпеки ООН, а цього точно ніколи не буде, бо Росія накладе вето, або Генеральна асамблея, де 2/3 (держав-членів ГА ООН, – Ред.) мають проголосувати за таке створення, – пояснила експерт.

За її словами, попри зусилля українських дипломатів та правозахисників, сьогодні в Генасамблеї ООН ще немає необхідної кількості голосів для створення такого спецтрибуналу.

Утім, є й інші варіанти, окрім як створювати трибунал за допомогою інструментів Організації Об’єднаних Націй, каже Олександра Матвійчук.

– Але є ще варіанти, і тому тут важлива підтримка Європейського парламенту, і зараз буде зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, де також будуть термінові дебати (щодо спецтрибуналу, – Ред.), де це буде обговорюватися. Тому що, якщо не в рамках ООН, то такий спецтрибунал буде створено або в рамках Ради Європи, або в рамках Європейського Союзу. Такі варіанти теж розглядаються, – пояснила правозахисниця.

Як довго триватиме слідство трибуналу

Олександра Матвійчук каже, що коли трибунал буде утворений, слідство щодо дій політичного та військового керівництва Росії та Білорусі може бути завершено за кілька місяців.

– Злочин агресії не потребує розслідування, яке триватиме роками. Тому що, по-перше, це лідерський злочин, що означає, що за нього відповідає керівництво держави, яке ухвалює рішення про його ініціювання, планування і розв’язування агресивної війни. А по-друге, це дуже видимий злочин, бо всі бачать російські війська на території України. Тобто тут не стоїть питання, щоб розслідування тривало роками, – каже експерт.

На її думку, саме тому український уряд обрав стратегію щодо створення трибуналу лише за один міжнародний злочин – агресія Росії проти України, коли є й інші міжнародні злочини – воєнні, злочини проти людяності, геноцид тощо.

– Я так розумію, що це (ухвалення рішення, – Ред.) з тих міркувань, що так можна досягти досить швидкого результату. Бо коли результат буде створений і вже буде працювати, то це (притягнення до відповідальності, – Ред.), в найкращому варіанті, може зайняти кілька місяців, але точно не кілька років, – пояснила Матвійчук.

За словами правозахисниці, затримання вищого керівництва Росії чи Білорусі залежатиме від рішення трибуналу, який вже вирішить, чи починати провадження.

Нагадаємо, 19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України.

У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував євродепутатам за ухвалення цього документа.

Наприкінці листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. А також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Фото: Oleksandra Matviichuk